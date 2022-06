Les Meilleures Idées pour une Cuisine Vintage.!!

Le métal est le matériau idéal pour apporter un aspect vintage à notre cuisine. Une multitude d’objets, petits et grands, peuvent être choisis dans une finition métallisée ou une couleur argentée. De plus en plus, les réfrigérateurs sont disponibles en finition aluminium brossé. Pour ce qui est des plus petits objets, choisissez-les aussi en métal : grille-pain, plats, accessoires, etc. Dans la cuisine exposée dans cette image, la déco est très axée autour des éléments métalliques. Voici une idée intéressante : comme dans les cuisines anciennes, vous pouvez suspendre vos accessoires de cuisine ! Choisissez des ustensiles de qualité et exposez-les de cette façon pour qu’ils soient accessibles facilement, tout en donnant à votre cuisine un look vintage sophistiqué !