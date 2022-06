Une Maison Moderne en 8 étapes.!!

On dit souvent que le salon est extrêmement important dans une maison, mais au quotidien, on passe plus de temps dans la cuisine ! C’est le lieu où la famille se réunit pour les repas, où les enfants improvisent un bureau, où l’on cuisine… Et aussi le lieu où, de façon presque inexpliquée, les amis s’installent lors des diners ! Alors, si c’est possible, l’idéal pour une cuisine moderne est d’être bien équipée – cela va de soi – mais aussi bien ordonnée avec des rangements suffisants pour éviter que le plan de travail ne soit toujours encombré, et du dégagement. Et si vous le pouvez, un ilot central ou un bar suffisamment large permettra d’apporter cette touche conviviale à votre cuisine moderne. Enfin, n’oublions pas la clarté et quelques touches de couleur, essentielles pour le dynamisme !