10 Cours Intérieures et Patios EXCEPTIONNELS.!!

Il serait inconcevable de parler des patios et des cours intérieurs sans nous arrêter un instant sur un traditionnel patio espagnol de style andalou ! Mais que l’on ne s’y trompe pas : ce patio réinvente les codes. On retrouve la végétation dense, la fontaine en pierre et une pergola abritant la terrasse. Toutefois, sa conception est originale en ce sens qu’elle substitue au carrelage au sol une terrasse en bois. Et son style est aussi particulier puisqu’il associe notes traditionnelles et notes plus modernes. Un traditionnel patio version 2016 !