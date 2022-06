Idées pour la chambre à coucher

Vous aimez la couleur rouge et en avez mis partout dans votre maison, de la cuisine au salon? Notre conseil: éviter, s'il vous plaît, cette couleur dans votre chambre à coucher! Parce que le rouge a un effet excitant qui nuira probablement à votre quiétude et à qualité générale de votre sommeil. .Les couleurs plus calmes et douces comme le marron, le bleu ou le vert auront un effet beaucoup plus positif et harmonieux sur cet espace. Il est également important de choisir une teinte qui n'est ni trop clair, ni trop foncé, pour créer une atmosphère balancée.

Pour ceux qui voudrait ajouter une touche de fantaisie aux murs de leur chambre à coucher, nous vous recommandons d'utiliser des appliqués muraux autocollants. En effet, vous pourrez trouver une grande variété de modèles : des images raffinées, des mots inspirants, des décorations graphiques… Une idée unique et quelque peu ludique est d'installer des appliqués au plafond afin de recréer un ciel étoilé, parfait pour rêver. Et ces créations peuvent être temporaires : les appliqués adhésifs s'installent et se retirent sans laisser aucune trace!