Une Rénovation Fait des Miracles dans un Appartement de 30 m².!!

Le style industriel de la salle à manger s'inscrit harmonieusement dans

le prolongement de la cuisine. Ici aussi, il y a une grande utilisation du béton, de surfaces brutes et de l'acier qui sont cette fois accompagnés d'un bois aux tons chauds et d'autres trouvailles design qui donnent à l'ensemble une note chaleureuse. Le tapis fait d'un patchwork d'étoffes de couleurs donne de la gaieté à l'ensemble. Les herbes et les plantes aromatiques qui sont disposées sur l'étagère apportent aussi leur parfum et leur couleur à cette pièce et la rendant ainsi plus agréable. L'éclairage, composé de différentes sources lumineuses, confère une atmosphère chaleureuse et accueillante à la pièce, qui tranche radicalement avec la lumière crue des néons de la photo précédente. Pour ceux qui sont en quête d'idées pour décorer cette pièce vous trouverez ici quelques conseils pour décorer votre table de salle à manger.