Un Petit Appart Miteux se Métamorphose en Vaste Maison MODERNE.!!

Après la rénovation, cette pièce est méconnaissable. Elle a un visage bien plus moderne et accueillant et elle respire la créativité et la personnalité. Le canapé dans les tons jaunes clairs, et les coussins de couleurs invitent à profiter d'un moment de détente. L'étagère en bois qui les surplombe offre un bel espace de rangement et apporte une touche chaleureuse à la pièce. Les lampes et l'étagère en verre et en métal qui donne sur le couloir et sépare les deux espaces ajoutent quant à elles à la pièce une petite note industrielle sympa.