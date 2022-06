La Transformation d'une Maison Démodée en Paradis MODERNE.!!

Ici nous voyons la salle à manger après que les experts ont accompli tous les travaux. Grâce à un espace ouvert, les espaces salon, salle à manger et cuisine sont maintenant réunis dans une même pièce. L'appartement semble ainsi plus spacieux, plus lumineux et bien plus moderne qu'avant. Les meubles, eux aussi, sont plus dans l'air du temps et donnent à l'ensemble un look design et sobre. Un banc a été maintenu afin de donner à cet espace repas une note chaleureuse et accueillante. Mais maintenant, ce banc est d'un style bien plus moderne que la version classique qu'on voit sur la photo précédente.