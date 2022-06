Cave à vin sur-mesure

Quelques petits conseils avant de ranger vos précieuses bouteilles ! Généralement les vins les plus fameux et prestigieux sont disposés dans des armoires vitrées et posés au-dessus d’une niche. Sous vos comptoirs, n'hésitez pas à déposer des accessoires servant à la dégustations de vos vins. Coupes à vin seront à l'honneur. Comme vous pouvez le constater sur cette photo, le bois utilisé pour cette cave à vin est le Wengé, reconnaissable grâce sa couleur brune foncée.