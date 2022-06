Couleurs Chaudes, Couleurs Froides: Où Les Utiliser ?

Plus qu’un simple élément décoratif, le choix des couleurs est représentatif de nos goûts, mais aussi de ce que nous souhaitons exprimer à travers notre intérieur. La couleur exprime différents sentiments, crée différentes ambiances et atmosphères. Les intérieurs modernes tournent beaucoup autour des couleurs claires, pour ensuite ajouter des touches colorées, tandis que les intérieurs plus rustiques utilisent plus de couleurs chaudes à travers des matériaux comme la pierre ou la brique. Pour décorer et apporter certaines ambiances, il est intéressant d’utiliser des mariages de couleurs. Chaque pièce reçoit certaines couleurs plus ou moins bien, c’est pourquoi il est intéressant de se référer aux images suivantes pour trouver des exemples concrets d’intérieur qui utilisent très bien les couleurs!