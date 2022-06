Aménager une Chambre RUSTIQUE et Chaleureuse!!

Vous en voyez toutes les semaines, vous en rêvez, vous mettez vos idées de côté mais vous ne vous êtes toujours pas ou bien trop peu lancés ?

A la bonne heure ! Voila une idée qui va enrichir vos activités du dimanche après-midi… il vous suffira de quelques planches vieillies, des tasseaux de bois et quelques clous pour créer un panneaux en bois qui s'attribuera le rôle de tête de lit au caractère incomparable et, qui plus est… 'Do It Yourself' !