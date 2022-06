Une Maison Familiale Qui Cache Bien Son Jeu.!!

De la rue, on constate directement que la Casa Nacarino-Pozo tranche littéralement avec le style architectural des maisons voisines. Des habitations plus traditionnelles avec leurs toits en tuiles et leurs façades brutes ou ornée. Cependant la Casa Nacarino-Pozo ne fait pas figure de prétentieuse à côté de ses voisines, et ce grâce à la simplicité moderne de son style. Conforme à un cahier des charges très précis, l'aspect de la maison se distingue par ses teintes sobres qui se fonde avec le paysage. Tandis que identité géométrique ne passe quand à elle pas inaperçu. Se déployant sur deux étages, l'intérieur de la maison est, de manière surprenante, spacieux et lumineux.