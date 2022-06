Une Maison Qui A Vraiment TOUT.!!

La majeure partie du rez-de-chaussée est occupée par une cuisine, une salle à manger et un salon ouverts. Sur la photo, nous apercevons la cuisine et la salle à manger, qui se trouvent sur le côté avant de la maison. Les habitants souhaitaient un intérieur sobre et fonctionnel qui soit vraiment lumineux et spacieux à la fois. Le sol gris et sans jointures est facile d'entretien et très pratique. La cuisine moderne, d'un blanc éclatant, répond à tous les critères du design tandis que la table et les chaises ont un look pur qui s'allie très bien à l'ensemble. Les murs, recouverts d'un bois clair, apportent quant à eux une touche naturelle et chaleureuse à l'ensemble.