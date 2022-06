La Bonne Méthode pour Construire une Terrasse sur le Toit.!!

Une terrasse originale pourrait se faire avec du bois, pour un coté pratique, exotique et design. L'exemple de ce matériel au style tropical, apporte une nouveauté dans le style des terrasses résistantes qui jouent avec chaleur et naturel sur l’authenticité du grain des bois de feuillus. Avec sa protection supplémentaire en polymère, les lames résistent aux intempéries et aux accidents qui sont le lot quotidien de toutes les terrasses.