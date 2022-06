Magnifique Maison entre les Pins et la Mer.!!

S'il y a bien un autre détail qui fait toute la différence, c'est le choix des teintes de la cuisine. Divisée en deux par un code couleur noir et blanc, la partie supérieure de la cuisine se distingue par sa teinte claire qui permet d'optimiser l'éclairage de la manière la plus appropriée, tandis que les meubles et le plancher se distinguent par des nuances plus sombres de gris qui se fondent parfaitement l'une dans l'autre.

Grâce à ce parti pris d'aménagement d'intérieur, la cuisine semble plus spacieuse et possède de plus une véritable harmonie linéaire. Notez également comme la cuisine est bien protégée de la chaleur grâce au système de rideaux des portes. Un must pour une maison près de la plage !

Et si vous voulez découvrir d'autres projets portugais, c'est par ici que ça se passe :

- Homify 360° La Casa BE au Portugal !

- Homify 360° Maison en béton au Portugal.