Un INCROYABLE Projet de Maison FAMILIALE.!!

techniques de tendance dans la conception de cette cuisine lumineuse et brillante appel certainement à ceux qui suivent la mode. Tout d'abord, vous verrez le comptoir de bar chic, table qui est faite de marbre noir et un accent décoratif vient directement sur la surface du mur au plafond. Il était intéressant et la décision de placer les principales surfaces de travail le long des deux fenêtres en même temps de ne pas vous priver de plaisir et de stockage des casiers dans le casque supérieure, qui sont situés au-dessus des fenêtres.

La coloration à deux tons des façades dans le lait et blanc vous permet de créer sur le niveau supérieur avec l'aide d'éclairage est d'humeur particulièrement romantique. finition brillante dans ce cas rend la cuisine encore plus luxueux, et des étagères ouvertes sur le droit et les boîtes pour les herbes gauche à donner à l'intérieur un look particulièrement moderne et branché.