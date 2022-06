Une Maison Pleine de RAFFINEMENT.!!

A l'intérieur, il est basique et l'espace de studio, une boîte pour être le noyau il y a deux placement. Dans le noyau, cuisine, salle de bain, lavabo, chambre à coucher, la chambre des enfants, etc., ont été atteints. Et a la vie et les escaliers sont placés dans l'écart entre le noyau et l'espace de studio. Voici comment la LDK avec atrium. Plancher de chevrons en bois de chêne, la plaque supérieure est en chêne table à manger en bois, la partie jambe est conçue en fer en cuir noir. tout simple et moderne aussi quelque part rustique, il est un espace, comme une famille peut être soulagée.