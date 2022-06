Les ESSENTIELS de la Salle de Bain.!!

La salle de bain doit être une pièce très bien éclairée. On passe tous un certain temps à se préparer pour aller au travail, en soirée, ou simplement à se rafraîchir. La salle de bain n’est donc pas seulement une pièce de passage ; c’est aussi un endroit où on se détend ! La luminosité est primordiale pour obtenir le confort visuel dont nous avons besoin pour passer de bons moments dans la salle de bain. En plus de choisir des couleurs qui reçoivent bien la lumière, il est vivement recommandé d’installer un miroir de taille suffisante, agrémenté d’une lumière claire et puissante. Dans ce premier exemple, la salle de bain est presque entièrement blanche. Cette couleur est évidemment la plus lumineuse, et le spot au plafond suffit à très bien éclairer la pièce. Le miroir est très grand et rend donc la pièce visuellement spacieuse ! En somme, cette salle de bain est simple, bien éclairée, avec un miroir très adapté à la taille de la pièce.