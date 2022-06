Une FABULEUSE Maison au Bord de l'Eau.!!

Vous rêvez parfois d'une petite maison dans le pays, dans lequel vous pouvez échapper à la routine quotidienne et se détendre au milieu de la sérénité de la nature? Eh bien cette prochaine maison est certainement pour vous. Offert à nous par les experts Hollandais de Kwint Architecten, la demeure se trouve humblement par les banques d'une petite rivière, avec son extérieur noir émettant un éclat moderne parmi le vert luxuriant de ses environs rural.

Le logement a été construit dans le style d'une cabine de campagne traditionnelle, avec sa forme simple élevée par l'utilisation d'une sombre façade engageant. Beaucoup de fenêtres et puits de lumière ont été inclus afin de maximiser l'afflux de lumière naturelle, tandis que la décoration pâle caractérise l'intérieur, amplifiant encore l'effet du soleil entrant. Le salon a été élégamment meublées avec un petit éventail de pièces contemporaines, colorées, et, une cuisine moderne et élégant en blanc et argent prête un bord sophistiqué à la maison. Le meilleur de tous au sein de cette belle propriété est le filtrage de soleil et de l'air de l'extérieur, créant un effet magique serein – parfait pour calme, vie à la campagne. Faites un tour ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez!