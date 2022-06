L'importance de la déco de votre entrée

​Voilà comment décorer son entrée en toute simplicité ! Fonctionnelle et design, cette entrée se caractérise par son long couloir et ses objets fonctionnels permettant un gain de temps lorsque le moment est venu de sortir de chez-soi.

De part son style épuré, cette entrée créée une atmosphère scandinave. Avec cette chaise à l'allure vintage et ces panières de rangement grillagées faisant office de fourre-tout, vos invités se sentiront à l'aise dès leur arrivée. On remarque la présence du porte-manteau Hang It All de Charles et Ray Eames, un classic du design et un objet très tendance aujourd'hui !

Afin de personnaliser au maximum votre entrée, pensez aussi à jouer avec la couleur des murs, comme ici avec cette couleur taupe.