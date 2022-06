Voici la meilleure façon de CLÔTURER son jardin !

Si votre poubelle est située devant votre maison ou dans la cour arrière, une autre possibilité consiste à la masquer grâce à des bambous. Les treillages en bambous sont une solution esthétique qui permettront de masquer vos poubelles très facilement. Vous pouvez en construire un qui soit parfaitement adapté à leur taille. Mais pensez bien que le bambou est un matériau fragile qui ne pourra supporter les bourrasques de vent que s'il est bien fixé et consolidé. Cela vaut d'ailleurs pour les constructions similaires en lattes de bois, en saule ou en roseau. Pour tous ceux qui sont séduits par cette idée, vous pouvez consulter ici d'autres idées de constructions à réaliser à partir de bambous.

L'avantage certain d'une construction que vous réalisez vous-même est que vous pouvez adapter ses dimensions à vos poubelles et son style à celui de votre jardin. Et puisque nous parlons des revêtements naturels, pensez aussi que des gabions peuvent former un abri très pratique et isolant pour vos poubelles. Les gabions sont en effet faits à partir de fils de fer tressés remplis de pierres et ils étaient souvent utilisés dans l'aménagement paysager comme des masques visuels ou comme murs de séparation.