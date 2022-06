Un Appartement EXCEPTIONNEL de 65 m² avec un Petit BUDGET!!

Selon comment il est agencé, un appartement de 65 m² peut paraître petit. Spécialement si ce nombre représente la surface d'une demeure principale. Cependant, si nous disposons d'un bon design en ce qui concerne l’organisation et l’architecture intérieure, on peut tirer partie de la plus petite des maisons. Pour vous le prouver, nous vous présentons aujourd’hui une demeure qui aux mains de l'étude Obradeeva s'est transformée d'une manière intégrale. L'intervention a été mise au point non seulement pour profiter du moindre centimètre carré, mais aussi pour doter d'une qualité et d’une fonctionnalité chacun des espaces et obtenir un paysage intérieur accueillant et attrayant. A travers de nouvelles manières d'organiser l’usage de l’espace et une grande dose de génie pour ranger tout le nécessaire en occupant le moindre volume.

Nous parcourons ce projet à travers une sélection d’images.