Spécial rentrée scolaire : 6 mobiliers design pour vos enfants

Petite exception à notre palmarès uniquement français, cette création du groupe de designer belges Mathy by Bols est tout de même vraiment appréciée. Un bon sommeil est en effet essentiel pour la santé de vos enfants et de nombreuses études ont montré l'impact d'une bonne nuit de repos sur la réussite scolaire de ces derniers. Aussi, on aime bien ce design ludique qui reprend la forme d'une tente de camping et offrira à vos petits en sentiment de refuge et de sécurité. Et pourquoi ne pas utiliser cette pièce de mobilier pour inspirer la décoration complète de la chambre? Des arbres peints sur les murs, une moquette ou des tapis aux teintes vertes et quelques lumières au plafond pour imiter un ciel étoilé compléteraient à merveille cet espace pour une atmosphère magique et hors-de-l'ordinaire.