Bienvenue chez moi : halls d'entrée remarquables

​Qui dit première impression, dit aspect visuel remarquable. Prenez le temps de bien étudier la question : quelles formes, couleurs et lumières iraient bien dans votre hall d'entrée? Nous vous recommandons bien entendu de créer un espace très lumineux, qui sera accueillant pour vos visiteurs, à moins que vous cherchiez à créer une ambiance plus feutrée. Si votre espace est petit et limité en terme de lumière naturelle, essayez d'intégrer des miroirs et des surfaces réfléchissantes comme dans cet exemple du bureau d'architecture intérieure Lagostore Paris. Et pourquoi ne pas miser aussi sur des couleurs animées et vivifiantes? Ici les oranges et jaunes s'unissent aux bleus et gris pour créer un intérieur à la fois vivant et balancé. De plus, les formes simples du mobilier, un meuble de rangement pleine hauteur et un petit banc pour retirer ses chaussures, créer un coup d’œil désencombré et harmonieux.