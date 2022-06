Jouez la transparence avec des baies vitrées

Pourquoi acheter une télévision quand on a tous les jours sous les yeux, un si beau spectable et un magnifique jardin, comme sur cette photo. Ce mur de taille moyenne ouvre complètement le salon sur l'extérieur et si vous regardez de plus près, on observe la présence de glissières, permettant aux portes vitrées de coulisser efficacement ! Alors écran géant ou cadre de photo géant ? Peu importe, l'important est de pouvoir se sentir à l'aise dans cette maison mélangeant intérieur/extérieur de manière optimale. Profitez encore du beau temps et du doux son des oiseaux et l'odeur des fleurs en restant assis sur le canapé… de votre salon !