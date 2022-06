Aménagez une Salle de Bain Anti-Gêne!!!

Après être passé aux toilettes, il arrive que l'on ait à jeter des déchets plutôt intimes. Rien de plus gênant que de chercher une poubelle discrètement pour se débarrasser de quelque chose. Alors sauvez vos invités et assurez-vous qu'il y a une poubelle à disposition! La salle de bain est la pièce intime par excellence dans un appartement ou une maison. Plus vous soignerez cet espace, plus on se sentira à l'aise.