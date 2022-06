Créer un espace d'étude dans une chambre d'enfant

Il n'est pas toujours possible de mettre la table en face de la fenêtre. Pour savoir où l'installer, considérez la provenance de la lumière naturelle et fonction de la main avec laquelle votre enfant écrit. S'il est gaucher, il est préférable que la lumière vienne de la droite afin de minimiser son ombre portée, et vice versa s'il est droitier. Peu importe de quel côté vient la lumière, une table face au mur a le grand avantage d'empêcher vos enfants d'être déconcentré par le panorama devant lui, invitant à une étude plus sérieuse. Dans le cas présenté sur la photo, la table en bois a une touche scandinave qui se miroite sur les autres meubles du design, autant les nombreux rangements utiles que la chaise confortable.