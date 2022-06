Changement BLUFFANT après travaux !

Dientre est un atelier installé à Lille qui réalise des projets d’urbanisme et de design. L'architecte nous présente ici le Mur habité, un projet de rénovation qui transforme les espaces de vie d’un appartement à l’aide d’un mobilier architectural entièrement composé de panneaux de bois à particules orientées, une alternative peu coûteuse et qui donne de la texture et un esprit jeune et décontracté à une pièce. Il est, par ailleurs, contrasté ici par l’aspect raffiné et élégant du parquet d’origine en chevrons. L’intervention architecturale aménage ainsi des parois pivotantes, des meubles de rangement, des comptoirs de cuisine et une table de salle à manger mobile, le tout dans un aménagement cohérent et harmonieux.

Le projet recompose le premier étage d’une maison bel-étage afin d’optimiser l’espace principal de vie, d’organiser et de qualifier les différents usages pour une fonctionnalité, un confort, une clarté et une impression de grandeur amplifiés.

Le positionnement des meubles, leur mutualisation et leur concentration au centre de la maison dans l’espace existant d’une porte déposée permet d’optimiser l’épaisseur du mur pour dégager un maximum d’espace libre sur les murs périphériques afin de pouvoir adosser d’autres meubles, accrocher des tableaux et photos.

Les meubles s’inscrivent dans le respect des éléments originels de la maison avec la conservation des encadrements de portes existants. On aime l’atmosphère chaleureuse des lieux avec l’utilisation du bas se mariant au parquet ancien poncé et vitrifié tout en assumant un aspect brut et contemporain.