VERS DE NOUVEAUX SOMMETS : design d'intérieur d'un Jet privé

Le mandat des clients était simple, mélanger confort et style. Repoussant les limites du design intérieur des aéronefs, Celia Sawyer utilise ici des tissus luxueux. Les finitions sont remarquables et permettront aux voyageurs de se relaxer lors de leur vol. Il est notoire que les vols puissent être physiquement et mentalement éprouvants, cela est d'autant plus vrai si vous voyagez dans un petit espace. Les sièges que vous voyez sur la photo ne sont pas des sièges que vous emprunterez lors de vols classiques. Ils ont été spécialement conçus afin d'apporter confort et détente comme si vous vous trouviez dans votre salon.