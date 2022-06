Quel Système de Douche Choisir?

Une douche de puissance est similaire à une douche à mitigeur standard, qui utilise l'eau des deux robinets d'eau chaude et froide, combinées pour créer l'ample température. Comme les douches de mixage sont généralement installés dans des maisons qui ont généralement un système d'eau à basse pression (par exemple un système de gravité), beaucoup de gens installent une pompe d'appoint supplémentaire, ce qui crée une pression plus importante de la douche. Celles-ci sont généralement connues sous le nom « douches de puissance ».

Il existe deux types de pompes d'eau disponibles, le plastique et le laiton. Les pompes à corps en plastique sont fiables et un peu moins cher que l'alternative en laiton. Cependant, celles-ci peuvent être un peu bruyantes quand elles sont en fonctionnement et sont susceptibles d'exiger plus d'entretien que les pompes en laiton.

Les pompes en laiton pourraient être un peu plus chères, mais elles sont robustes et plus silencieuses lors de l'utilisation, et plus susceptibles de résister à l'épreuve du temps.