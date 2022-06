Un Petit Bijou Plein de Surprises.!!

Pour peindre les murs du petit appartement une ombre fraîche a été choisie, mais assez douce, afin de ne pas être écrasante et, en même temps agrandir visuellement l'espace. La teinte froide des murs, contraste avec le parquet aux nuances chaudes, ce qui rend l'environnement confortable et accueillant. Ici, nous pouvons voir le salon, meublé avec beaucoup de goût et de style. On remarque un beau canapé à deux places, rempli de coussins confortables, une table basse et un beau tapis coloré, ce qui ajoute une touche d'éclat et de vivacité. Les tons froids et chauds sont mélangés parfaitement, afin de créer un environnement harmonieux et bien équilibré.