La RÉNOVATION Magnifique d'un Petit 65 m².!!

La chambre à coucher est un espace réellement simple, sans une décoration. Elle dispose d'une fenêtre qui n’est pas particulièrement grande, mais qui suffit à faire rentrer la lumière quand on le souhaite. La couverture de lit dans une couleur mauve donne ce point d'équilibre entre élégance et sobriété. Mais sans doute ce qui nous plaît le plus est cette zone noire ou se cache une lumière indirecte. Une combinaison originale et curieuse qui forme avec cette poutre en bois un style plus rustique et traditionnel.

