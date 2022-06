Cette maison a l'air d'avoir seulement un étage… mais elle en a deux!

De la terrasse, on accède directement à un espace très spacieux, qui fait office de salon et de salle à manger. Cette pièce traversante est inondée de lumière naturelle et elle mélange harmonieusement un design moderne et une touche plus classique et chaleureuse. À la cheminée suspendue, aux lampes industrielles et au fauteuil blanc au look contemporain, tous trois très design, viennent s'ajouter un tapis perse traditionnel, une table en bois et de confortables chaises ainsi qu'un canapé, quant à eux plus classiques.