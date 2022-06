Accessoires de bureau

Ces diables design sont la solution idéale pour ceux qui sont amenés à souvent transporter des dossiers lourds du bureau à la maison et vice versa. Mélange parfait d’un cabas à roulette pour faire les courses et d’un diable, ce caddie mobile vous épargnera des maux de dos certains. On aime particulièrement ses trois étagères, qui vous permettront de vous organiser au mieux.

Ce sous-main en cuir beige et aux boutons d’argent vient apporter une touche d’élégance discrète à votre bureau. Pour créer un total look, laissez-vous séduire par le porte-crayon assorti. Il est important d’avoir de belles choses sous les yeux toute la journée, non ?

Moderne : la lampe

On plonge de plein pied dans la modernité avec cette lampe de bureau minimaliste aux lignes droites et au design simple. La tête de la lampe est flexible et réglable selon vos préférences. Quatre éclairages différents sont proposés – on finit par un mode “lumière du jour”. On apprécie enfin que cette lampe de bureau moderne prenne soin de l’environnement, avec son mode économie d’énergie.