Un peu de folie pour vos murs!

Too french to be polit telle est la devise de cette affiche ! Simple et sobre, écrit noir sur blanc le message humoristique est clair. Moodpaper vous permet comme son nom l'indique, de notifier vos humeurs sur vos murs ! A vous donc d'accrocher ces petites merveilles chez vous. Réalisation 100% française mais ça nous n'en doutions pas !