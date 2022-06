Lèche-vitrine : Cinq magasins d'exceptions

L'aménagement de cette boutique de design par l'architecte italien Bruno Detassis, bien que relativement simple, a une force graphique qui accroche le regard. L'insertion de nouveaux volumes et de nouveau revêtements dans cet espace existant lui donne une énergie jeune et dynamique . En effet, les modules aux formes angulées servent de podiums informels pour mettre en scène les différents objets de design aux motifs et couleurs contrastés. On apprécie ainsi l'utilisation uniforme de panneaux de copeaux orientés (OSB) qui par le contraste de leur apparence brute et texturée donne un aspect précieux aux différents produits. Pour conclure, notons que la lumière provenant du puits de lumière et des luminaires directions est généreuse et vraiment appréciée.