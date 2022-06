Chaises pour la salle à manger

​Si un traitement uniforme du mobilier de votre salle à manger pour créer un effet harmonieux, il peut aussi lui donné une apparence figée et un peu trop statique. Pourquoi ne pas la réanimer en mélangeant des chaises de différents styles et de différentes couleurs pour une déco jeune et vivante? Bien entendu, il faut faire attention de choisir des paires de meubles qui vont bien ensemble et qui créent un collage intéressant. Parfois un décor en apparence simple et relâché demande plus d'efforts que son équivalent chic et précieux! Mais c'est le prix à payer pour avoir un espace tellement plus confortable. Dans l'exemple sur la photo, mis en espace par l'agence Adi-home, des chaises au bois clair rejoignent des chaises accents en plastique rouge pour un résultat balancé et efficace.