Invitez l'Amérique Latine chez vous !

Quand on pense à l’Amérique Latine, on pense plage, jungle, montagne… Pas forcément vaisselle ! On ne peut cependant oublier les Mexicains et leurs fabuleuses assiettes colorées, qui vous font voyager rien qu’en les regardant. Adoptez une vaisselle semblable, invitez vos amis à dîner et servez leur des empanadas maison, du ceviche, du manioc… dépaysement garanti !