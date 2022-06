Une Maison Familiale Envoûtante.!!

Après être rentré dans la demeure nous nous trouvons dans une grande pièce à vivre qui contient le salon et la salle à manger. Le salon se trouve à l’extrémité de la maison sur la façade qui donne sur la rue, que nous avons vue sur la première photo. Il est composé de meubles de style vintage et moderne. Un fauteuil de couleur neutre de deux places s'accompagne par deux fauteuils en rotin et un meuble recyclé avec des roues et des tiroirs, utilisé comme table. L’éclairage moderne et les rideaux blancs complètent la scène à la fois intime et relaxée.

Le parquet en bois apporte quant à lui de la chaleur à la pièce. Pour ranger le service de table et les couverts on a utilisé un bahut moderne avec une patine très originale à l’effet rétro. Sur celui-ci un vase avec des branches sèches qui s'harmonie avec le reste des objets de la pièce.