Une Extraordinaire Maison au Style Scandinave.!!

Cela fait bien longtemps que vous n'êtes plus tombé nez à nez avec une maisons en bois, sauf si vous êtes récemment allé dans certaines zones reculées des Alpes ou dans les régions sauvages du Canada. Pourtant, de plus en plus de particuliers se laissent à nouveau séduire par les avantages de ce type d'habitation, car ces derniers sont évidents : les maisons en bois sont non seulement accueillantes mais elles sont aussi souvent synonymes d'un cadre de vie agréable et sain ainsi que d'une conscience écologique et d'une bonne efficacité énergétique.

Aujourd'hui, nous vous présentons une réalisation de l'entreprise de construction Woody-Holzhaus. La maison Pyry est construite à l'aide d'un bois de qualité qui est issu de forêts exploitées selon des critères durables qui ne rejettent aucune particule ou aucun gaz dangereux dans l’atmosphère et qui, en plus, fournissent un bois avec d'extraordinaires propriétés d'isolation thermique et permettant de réaliser des économies d'énergie considérables.