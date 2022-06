Une Maison Familiale vraiment Particulière !!

Une considération spéciale a été donnée au fait que la maison puisse être aussi durable que possible. Bongers Architecten ont ainsi étudié un certain nombre de considérations de design spéciales qui sont très évidentes dans le salon.

Le revêtement de sol dans la salle de séjour et le salon est une dalle en béton polie, qui a non seulement l'air étonnante, mais contient aussi le chauffage au sol. La Température dans la maison peut être contrôlée avec l'isolation qui respecte les normes les plus élevées. Prenez note des fenêtres à double vitrage qui s'étendent tout le long de chacun des murs de la pièce. Ces baies vitrées impressionnantes permettent non seulement de profiter de la lumière du soleil, mais aussi des étoiles et du ciel!