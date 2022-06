Des Escaliers Parfaits pour les Petits Espaces.!!

Autre exemple d'escaliers convenant aux petits espaces : cet escalier suspendu en bois et acier qui occupe adroitement l'espace, s'intègre avec finesse et classe à l'ensemble du séjour. Au style très moderne, avec des tendances industrielles, sans contre-marches et sans garde-corps, l'escalier est un élément unique de la conception de ce logement. Très belle réalisation par l'architecte Christian Fares.