Pratiques et Belles Façades: Le Top 6 des MEILLEURES Idées avec les PRIX.!!

Les panneaux en métal que vous pouvez voir dans de nombreux projets allemands, français et polonais, sont très pratiques, sont peu coûteux et offrent un look moderne et élégant. Le plus souvent, ils sont utilisés en combinaison avec du plâtre blanc et des lambris en bois, ce qui rend l'image de la maison raffinée et variée. Parfois, le panneau avant en métal, comme sur la photo ci-dessus, peut occuper seulement une très petite partie de la décoration, tels que la formalisation de l'articulation du toit et des murs ou un seul mur de la maison.

Panneaux de façade en métal, le prix de entre 3 € et 10 € par m²