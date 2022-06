Une Maison Ennuyeuse à L'Extérieur Mais INCROYABLE à L'Intérieur!!

La salle de bain est peut-être l'environnement que nous avons le plus aimé. Ici, nous trouvons une baignoire d'angle très élégante et judicieusement placée sous deux puits de lumière et d'une douche très commode dans laquelle on peut se promener; celle-ci fait partie intégrante de la salle de bains, ne comportant pas de porte qui sépare physiquement du reste de l'espace. Un rêve, non?