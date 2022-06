5 Maisons Parfaites Pour Une FAMILLE.!!

Cette belle maison en bois naturel exposé rassemble le meilleur des deux mondes : la vie simple et les éléments modernes. Le projet fait que cette maison est confortable et accueillant, tout autant rustique, que doté d’une touche différente, plus moderne.

Nous voici dans la cuisine. Les meubles sont rustiques, mais l'équipement moderne, un facteur important pour que les activités du quotidien deviennent plus faciles et laissent plus de temps aux activités sociales et au repos. Les éléments en bois de la structure sont complétés parfaitement par le bois des meubles et ils ne manquent pas de zones appropriées pour le rangement. La cuisine occupe l'autre moitié de l'espace de la pièce, et s’harmonise très bien avec le salon.

Voici la suite du projet!