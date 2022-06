La Maison Moderne Que Vous Avez Toujours Voulue.!!

Mais si la maison le dos cache une âme ouverte et ensoleillée, le contraire semble plus sobre et introverti. Outre une grande fenêtre en verre transparent, en fait, toute la façade est fermée par une alternance de murs en stuc blanc et des murs en pierre, pour un résultat élégant et discret qui maintient l'intérieur de la maison, loin des regards indiscrets. De plus, il est de ce côté que l'on trouve une boîte couverte où placer la voiture, de manière à laisser l'allée libre pour les voitures de tous les invités en face.

La maison a deux étages. Le premier se développe au rez de chaussée, est équivalent à l'espace de vie et est équipée de grandes fenêtres transparentes qui permettent une communication constante avec le monde extérieur, tandis que le second est équivalent au grenier, elle correspond à la zone de couchage et est éclairé par des puits de lumière très pratiques.