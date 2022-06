7 Aménagements Sensationnels pour Petit Balcon.!!

Très souvent, quand on aménage un balcon de petites dimensions, on est restreint dans le choix des plantes. Impossible de choisir des plantes trop imposantes ou qui ont besoin de développer des racines très profondes pour s'épanouir. Par ailleurs, l'espace au sol étant souvent vraiment exigu sur le balcon, il faut trouver des solutions pour créer des espaces supplémentaires ou planter et semer.

Dans ce cas il faut bien sûr utiliser la balustrade, surtout dans les balcons filants, car vous gagner ainsi un espace pour planter considérable et que vous habillerez votre balcon d'une ligne verte vraiment agréable. BACSAC propose, de ce point de vue, des sangles doubles ajustables qui, associées à des cagettes vous permettront de créer vos propres jardinières. Vous pourrez ainsi parfaitement les adapter aux dimensions de votre balcon et choisir le look que vous voulez lui apporter. Ici, les cagettes en bois donnent à ce petit balcon un look naturel et vintage vraiment sympa et original.