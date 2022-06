Chambre bébé

Voici une autre variante du lit de bébé pour ceux qui ne préféreraient pas les berceaux. Le modèle assez simple mais très fonctionnel et élégant, permettra à bébé de passer des nuits pleines de douceur et en toute sécurité.

Le lit à barreaux est une belle invention. C'est à dire qu'à partir d'un certain âge, le jeune pourra dormir dans sa chambre, mais un lit à barreau lui évitera de tomber du lit, et donc de réveiller ses parents ou de se faire mal. En plus du côté pratique, ce lit est intéressant d'un point de vue esthétique, car il permet de couper les lignes et rajouter du relief. Des murs de couleur sobre ainsi que des stickers muraux permettent de créer une certaine sérénité.