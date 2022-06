homify 360° : Maison unifamiliale à Berkshire

Même les espaces les plus banals de cette maison sont tout simplement incroyables. Dans cette image, on observe les impressionnants espaces de rangement qui marquent un des corridors de service. Le bois qui les compose donne de la chaleur à cet espace, mais ce qui marque le plus cette circulation c'est le long puits de lumière qui la poursuit au plafond. Ainsi, puisque cet espace n'a pas une grande connexion horizontale au paysage, sa relation verticale avec la nature est des plus appréciée. On peut ainsi durant la journée profiter des rayons du soleil et, le soir venu, être illuminé par la guirlande de lumières qui parcourt la fenêtre et créé un effet de ciel étoilé.