3 villes, 3 lofts

Nous avons eu l'occasion de découvrir de nombreux projets cette semaine comportant des photos de plages fantastiques, de belles montagnes et des piscines relaxantes. Mais aujourd'hui, nous vous proposons un décor différent, qui siéra plus aux jours gris. Pourquoi pas? C'est tout aussi charmant après tout. La plupart des gens semble être immédiatement attrister à la pensée de l'hiver, mais en jetant un coup d'œil à ce livre d'idées, vous pourriez changer d'avis, et devenir casanier ! Un loft est moderne et spacieux. Un décor contemporain et des espaces bien planifiés pourront vous donner envie de passer plus de temps à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur.