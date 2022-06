Une Fabuleuse Extension Bouleverse la Vie de FAMILLE.!!

Ici on voit très bien la façade avant de la maison et on prend la mesure du style initial dans lequel ce projet architectural a vu le jour. Le toit en pente, la façade grise et le petit jardin sur l'avant relèvent d'un style assez traditionnel et cette maison présente d'emblée le charme de l'ancien. Cependant, les architectes ont fait le pari osé mais réussi d'insérer une extension pleinement contemporaine et très moderne dans cet ensemble de départ. Ainsi, le choix des matériaux va dans le sens de la modernité. Le métal, le bois et le verre s'allient pour créer une extension au look contemporain et très design. Mais c'est justement ce contraste qui confère à ce projet tout son charme et qui signe sa réussite. Venez à présent découvrir l'intérieur pour mieux prendre la mesure de cette alliance entre ancien et moderne.